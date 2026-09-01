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De ce nu s-a prezentat Octavian Popescu la antrenamentul FCSB și nici n-a răspuns la telefon

Tavi Popescu

Tavi Popescu

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 1 sept. 2026, 11:30

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a adus din nou în discuție situația lui Octavian Popescu. Jucătorul de 23 de ani nu s-a prezentat la antrenament sâmbătă, cu o zi înainte de meciul cu UTA.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a adus din nou în discuție situația lui Octavian Popescu. Jucătorul de 23 de ani nu s-a prezentat la antrenament sâmbătă, cu o zi înainte de meciul cu UTA.

Popescu a acuzat stări de rău și nu s-a dus la baza de pregătire. În plus, acesta nu le-a răspuns la telefon celor din club, fiind „dat dispărut” de MM Stoica și cei din staff.

„Octavian a avut niște stări de vomă, s-a dus și medicul nostru să-l consulte acasă. E foarte grav ce a făcut și Octavian, că nu a venit la bază, chiar dacă nu se simțea bine.

A fost pariul meu pentru sezonul ăsta. Părea că am șanse, pentru că în pregătire a fost fenomenal. Nu a început rău sezonul, dar uite ce se întâmplă acum. Când joci 10 minute și ai un impact excelent asupra jocului și ieși și spui că meriți mai mult, intri după aia și joci în nota echipei...

Și după dispari cu o zi înainte de meci. Ești bolnav, dar nu dispari, vii aici să te vedem”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

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