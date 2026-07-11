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Sport· 1 min citire
Doliu în fotbalul internațional: Jayden Adams, titular al Africii de Sud la Cupa Mondială, a murit la 25 de ani
Jayden Adams/ Foto: X
Publicat11 iul. 2026, 17:03
SursăRealitatea.Net
Fotbalul internațional este în doliu după moartea lui Jayden Adams, mijlocașul echipei Mamelodi Sundowns și al naționalei Africii de Sud. Fotbalistul avea doar 25 de ani și participase recent la Cupa Mondială, unde a evoluat în toate meciurile reprezentativei „Bafana Bafana”.
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