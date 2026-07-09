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Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela se apropie de 4000 de morți

Cutremur Venezuela

Cutremur Venezuela

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 07:41
Sursărealitatea.net

Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure puternice produse pe 24 iunie în nordul Venezuelei a crescut la peste 3.800, potrivit unui nou bilanț prezentat miercuri de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.

Jorge Rodriguez a anunțat, în cadrul unei intervenții televizate susținute alături de sora sa, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că bilanțul victimelor a fost revizuit în creștere.

„Putem spune că, până în prezent, 8 iulie, 3.811 surori și frați au decedat, din păcate, în urma tragediei provocate de dublul cutremur”, a declarat oficialul.

Noul bilanț reprezintă o creștere față de datele comunicate duminică, când autoritățile raportaseră 3.685 de persoane decedate.

Mii de răniți și zeci de mii de persoane afectate

Potrivit autorităților venezuelene, seismul a provocat și 16.740 de răniți. Totodată, 6.462 de persoane au fost salvate de sub dărâmături, în timp ce 86.794 de familii au primit asistență umanitară. De asemenea, 17.907 persoane au rămas fără locuințe în urma dezastrului.

Seismul a lăsat în urmă distrugeri majore

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și, respectiv, 7,5, s-au produs pe 24 iunie la un interval de doar 39 de secunde, afectând în principal nordul Venezuelei și provocând distrugeri importante în zonele lovite de seism.

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