CNSAS a inițiat verificarea lui Vasile Bănescu după o solicitare ActiveNews

Potrivit publicației RedactiaRoPaganism.eu, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a inițiat, la 6 iunie 2023, procedura de verificare a lui Vasile Bănescu, realizator la Trinitas TV și fost purtător de cuvânt al Patriarhia Română. Demersul ar fi fost declanșat în urma unei solicitări formulate de publicația ActiveNews în mai 2023, care semnala faptul că CNSAS nu l-ar fi verificat din oficiu, deși ocupa de mai mulți ani funcții publice în cadrul Patriarhiei.

Conform documentelor invocate de ActiveNews, instituția condusă de președintele Colegiului CNSAS, Constantin Buchet, ar fi transmis că procedura de verificare nu poate fi finalizată deoarece Vasile Bănescu nu ar fi comunicat datele necesare identificării sale, inclusiv un CV detaliat. CNSAS ar fi solicitat inclusiv data nașterii pentru a evita eventuale confuzii de identitate.

Articolul amintește și controverse mai vechi legate de parcursul academic al lui Vasile Bănescu, în special privind studiile teologice din Cluj-Napoca în perioada 1988–1992, subiect asupra căruia acesta nu a oferit explicații publice detaliate.