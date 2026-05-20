Incendiu puternic în Bacău: trei case și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări

Pompierii militari din Bacău intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu care a cuprins trei case și mai multe anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

ISU Bacău informează că, în aceste momente, pompierii militari băcăuani intervin în comuna Helegiu, satul Drăgugeşti, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în localitate.



„Incendiul se manifestă la trei case de locuit şi anexe gospodăreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi, fiind înregistrate degajări mari de fum. Din cauza vântului puternic, există risc de propagare la vecinătăţi, forţele acţionând în continuare pentru lichidarea tuturor focarelor”, precizează sursa citată.



Potrivit aceleiaşi surse, pentru gestionarea situaţiei acţionează patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de primă-intervenţie şi comandă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti, o autospecială de stingere din cadrul Gărzii de Intervenţie Comăneşti şi o autospecială de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, precum şi o ambulanţă din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău.