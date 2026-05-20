Cocaină ascunsă în bidonul de ulei! Rețea de traficanți destructurată la o vulcanizare din Iași. 5 persoane arestate

Cinci persoane au fost arestate preventiv după o anchetă desfășurată de polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT, care au destructurat o rețea de trafic de droguri ce ar fi acționat prin intermediul unei vulcanizări din Iași.

Potrivit anchetatorilor, suspecții, cu vârste între 38 și 50 de ani, ar fi procurat și vândut cocaină în perioada august 2025 – mai 2026, cu aproximativ 500 de lei gramul. Anchetatorii spun că unul dintre suspecți ar fi folosit atelierul de vulcanizare pe care îl administra atât pentru depozitarea drogurilor, cât și pentru vânzarea acestora către clienți din municipiul Iași.

„Persoanele ar fi acţionat independent, între ele existând însă anumite relaţii de colaborare, pe zona de procurare a drogurilor de mare risc, destinate comercializării către clienţi din municipiului Iaşi", au transmis procurorii.

Cocaină ascunsă într-un bidon de ulei

În urma investigațiilor, anchetatorii au stabilit că două dintre persoanele cercetate ar fi vândut cocaină în mai multe tranzacții, pentru sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

„Totodată, s-a stabilit că, în perioada 17 - 18 mai, una dintre persoane, de 45 de ani, ar fi vândut unei alte persoane cercetate aproximativ 55 de grame cocaină şi, de asemenea, împreună cu o altă persoană, de 50 de ani, administrator al atelierului de vulcanizare, ar fi deţinut aproximativ un kilogram de cocaină, ascunsă într-un bidon de ulei”, au precizat anchetatorii.

Percheziții și arestări preventive

În urma celor șapte percheziții domiciliare efectuate pe 18 mai, polițiștii au ridicat aproximativ un kilogram de cocaină, peste 730 de grame de canabis, cântare de precizie, grindere și alte probe folosite în anchetă.

Cele cinci persoane au fost reținute de procurorii DIICOT pe 18 și 19 mai, iar judecătorii Tribunalul Iași au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.