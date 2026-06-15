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FOREN 2026: Transelectrica accelerează tranziția energetică. Virgiliu Ivan: „Am pus în funcțiune 1.000 MW într-o singură lună”

Foren 2026

Foren 2026

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat15 iun. 2026, 10:59
Actualizat16 iun. 2026, 15:25

Rolul strategic al Transelectrica în asigurarea stabilității Sistemului Electroenergetic Național a fost evidențiat în cadrul FOREN 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului energetic din Europa Centrală și de Est. La Neptun, directorul Dispecerului Energetic Național, Virgiliu Ivan, a prezentat rezultatele recente ale Operatorului de Transport și Sistem și provocările gestionate într-o perioadă de transformări accelerate.

Potrivit acestuia, în ultima lună au fost puse în funcțiune sau sunt foarte aproape de conectare la rețea capacități noi de producție de aproximativ 1.000 MW, în urma emiterii notificărilor și permisiunilor necesare, în colaborare cu operatorii de distribuție.

„Ca să avem o înțelegere bună a ceea ce înseamnă Transelectrica pentru Sistemul Electroenergetic Național, voi evidenția doar câteva lucruri pe care le-a făcut Transelectrica în ultima lună. Am pus în funcțiune capacități de producție de 1.000 MW”, a declarat Virgiliu Ivan.

Directorul Dispecerului Energetic Național a subliniat și capacitatea instituției de a menține siguranța sistemului în perioada în care cele două unități nucleare de la Cernavodă nu au fost disponibile, o situație care a reprezentat o provocare majoră pentru funcționarea rețelei.

În cadrul FOREN 2026, eveniment organizat în perioada 14–17 iunie sub tema „Energie sigură, sustenabilă și accesibilă pentru Europa Centrală și de Est”, Virgiliu Ivan a remarcat și evoluția spectaculoasă a pieței energetice românești, unde numărul titularilor de licențe a crescut de la aproximativ 70, în urmă cu două decenii, la aproape 1.000 în prezent, reflectând dinamica și amploarea transformărilor din sector.

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