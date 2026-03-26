Incendiu puternic în portul rusesc Ust‑Luga după un atac cu drone ucrainene

Un incendiu puternic a izbucnit în portul rusesc Ust‑Luga de la Marea Baltică, un important punct de export pentru petrol, în urma unui atac masiv cu drone lansat de Ucraina, au anunțat miercuri autoritățile ruse. Incidentul vine, se pare, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse în ultimele săptămâni.

Friedrich Merz afirmă că Ucraina nu mai are nevoie de rachetele germane Taurus.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că nu mai este necesară livrarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune pentru a ajuta la apărarea Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, o decizie mult timp dezbătută la Berlin, relatează AFP.



Kievul își dorește de mult timp aceste rachete, însă Berlinul a refuzat să se angajeze deschis să livreze aceste arme, temându-se că ar putea exacerba tensiunile cu Rusia, o putere nucleară.



Pe când se afla în opoziție, Merz s-a angajat să trimită aceste rachete Kievului, dar și-a schimbat poziția de la preluarea mandatului în luna mai anul trecut.



Răspunzând miercuri la întrebările deputaților în Bundestag, Merz a declarat că declarațiile sale inițiale au fost formulate "într-un context diferit", într-un moment în care "se presupunea că armata germană dispunea de un număr suficient de rachete de croazieră Taurus operaționale pentru a putea aproviziona Ucraina".



El a adăugat ca progresele Ucrainei în dezvoltarea propriilor arme au făcut ca dezbaterea despre rachetele Taurus să devină inutilă.