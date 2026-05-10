Plan ROȘU de intervenție în Dâmbovița; zeci de persoane, inclusiv copii, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară
Autoritățile din Dâmbovița au activat noaptea trecută Planul Roșu de Intervenție, după ce zeci de persoane care participau la un eveniment au acuzat stări de rău, specifice unei toxiinfecții alimentare. Potrivit ISU Dâmbovița, 30 de oameni, între care doi copii, au ajuns la spital.
„Au fost evaluate un număr de 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulţi şi 2 copii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare”, a transmis ISU Dâmboviţa, la finalizarea intervenţiei, citat de presa locală.
De asemenea, La Unitatea de Primiri Urgenţe din Câmpulung s-au prezentat 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii.
La locul intervenţiei au fost direcţionate de urgenţă 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, 1 autospecială cu medic tip C şi două autospeciale medicale tip A, potrivit ISU.
