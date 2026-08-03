Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 20:17

Trabzonspor este foarte aproape să dea una dintre cele mai spectaculoase lovituri ale perioadei de mercato. Presa din Turcia susține că Mohamed Salah și-ar fi dat acordul pentru transfer, iar mutarea ar putea avea efecte directe asupra situației internaționalului român Denis Drăguș.

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