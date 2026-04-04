Risc ridicat de avalanșă în masivele montane, la 1.800 de metri altitudine
4 apr. 2026, 16:37
Meteorologii atrag atenția, sâmbătă, asupra riscului ridicat de avalanșă în majoritatea masivelor montane, la peste 1.800 de metri altitudine.
Cel mai mare strat de zăpadă depășește 200 de centimetri
În contextul avertizării de avalanșă, salvatorii montani le recomandă turiştilor şi schiorilor să evite pantele înclinate, să nu se aventureze în afara pârtiilor şi să nu plece în drumeţii dacă nu au experienţă.
Cel mai mare strat de zăpadă, de peste 200 de centimetri, a fost înregistrat la Vârful Omu, a precizat Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Sibiu
Clasamentul este completat de Bâleac Lac, unde a fost înregistrat un strat de zăpadă de 180 de centrimetri, respectiv 150 de centimetri la Țarcu.
