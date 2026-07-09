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Actualitate· 1 min citire
România, sub amenințarea furtunilor. Meteorolog ANM: "Urmează vijelii, iar temperaturile scad sub 30 de grade"
Publicat9 iul. 2026, 09:51
Sursărealitatea.net
Sunt în continuare avertizări de furtuni puternice în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii extreme. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul ANM, Alina Șerban.
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