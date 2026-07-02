Aproape 260.000 de lei amenzi pentru unitățile alimentare din benzinării, după controalele ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a verificat, în perioada 15-29 iunie 2026, 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de la nivel național.
În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 258.800 de lei, și au dat 34 de avertismente.
Controalele au vizat atât condițiile în care sunt preparate și vândute alimentele către consumatori, cât și modul în care unitățile colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU), precum și deșeurile rezultate din prepararea și servirea alimentelor.
În cadrul acțiunii, inspectorii au reținut oficial 36,54 kilograme de produse de patiserie congelate, evaluate la 2.507 lei, cantitate care a fost dirijată către neutralizare.
Printre principalele nereguli constatate s-au numărat prepararea de sandvișuri în unități fără aprobare sanitar-veterinară, lipsa spațiilor frigorifice pentru depozitarea SNCU, recipiente de colectare neidentificate corespunzător și grafice de temperatură neactualizate. Inspectorii au mai semnalat probleme legate de etichetarea și depozitarea alimentelor, pardoseli deteriorate în spațiile de depozitare, lipsa instruirii personalului, precum și programe de autocontrol realizate incomplet.
„Pentru foarte mulți români, benzinăria a devenit un loc obișnuit de unde își cumpără o cafea, un sandviș sau un produs de patiserie. Regulile de igienă și de siguranță a alimentelor sunt însă aceleași ca în orice altă unitate alimentară, iar acolo unde nu au fost respectate, inspectorii noștri au aplicat sancțiuni”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.
Potrivit instituției, acțiunea de control continuă la nivel național. ANSVSA recomandă consumatorilor care au suspiciuni legate de siguranța alimentelor să sesizeze Call Center-ul instituției, la numărul gratuit 0800.826.787, sau prin e-mail, la adresa [email protected].