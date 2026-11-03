Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie la cazan. Unitatea de 285 MW este singura funcțională de la centrală.
Vești importante pentru sistemul energetic din România. Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni a fost repus în funcțiune după ce a fost oprit în urma unei noi avarii la cazan. Unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național duminică, 1 noiembrie, la ora 04:10, după finalizarea lucrărilor de reparații efectuate de specialiștii Complexului Energetic Oltenia.
Grupul are o putere instalată de 285 MW și reprezintă singura unitate energetică aflată în exploatare la Termocentrala Turceni. Repornirea sa este importantă pentru producția de energie electrică din România, în condițiile în care sistemul energetic se pregătește pentru sezonul rece.
A doua avarie la grupul 5 de la Turceni într-o singură lună
Grupul energetic 5 a fost retras din exploatare pe 27 octombrie, după apariția unei defecțiuni la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului.
Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, intervenția tehnică a fost finalizată, iar unitatea a fost reconectată la rețeaua națională în dimineața zilei de 1 noiembrie.
Nu este primul incident de acest fel înregistrat în ultima perioadă. La începutul lunii octombrie, aceeași unitate a fost oprită după o altă avarie produsă la cazan, în zona vaporizatorului. Defecțiunea a fost remediată, iar grupul a revenit în sistem pe 9 octombrie.
Astfel, grupul 5 de la Turceni a înregistrat două opriri neplanificate în mai puțin de o lună, ambele provocate de probleme tehnice la instalațiile cazanului.
Turceni are un singur grup energetic funcțional
Situația de la Termocentrala Turceni este una importantă pentru producția de energie pe bază de cărbune din România. În prezent, grupul 5 este singura unitate operațională a centralei și are o capacitate instalată de 285 MW.
Și la Termocentrala Rovinari, care face parte din Complexul Energetic Oltenia, funcționează un singur grup energetic, respectiv grupul 5.
Reducerea numărului de unități disponibile la cele două termocentrale are loc în contextul procesului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia și al tranziției către surse de energie mai puțin poluante.
Grupul 5 de la Turceni va fi menținut în rezervă până în 2028
În contextul necesității de a păstra capacități de producție disponibile pentru Sistemul Energetic Național, Guvernul a aprobat în august 2026 menținerea temporară a grupului 5 de la Turceni în rezervă operațională până la sfârșitul primului trimestru din 2028.
Decizia urmărește asigurarea unei capacități suplimentare de producție și menținerea siguranței în alimentarea cu energie electrică, în condițiile în care România traversează o perioadă de transformări importante în sectorul energetic.
Revenirea grupului 5 în sistem oferă un sprijin suplimentar producției interne de electricitate. Totuși, avariile repetate ridică semne de întrebare privind fiabilitatea echipamentelor și necesitatea unor investiții pentru menținerea în funcțiune a capacităților energetice existente.