Începe proiectarea tronsoanelor 1 și 3 ale Autostrăzii Unirii A8. CNIR a emis ordinul

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis ordinul de începere a fazei de proiectare a tronsoanelor 1 și 3 ale Autostrăzii Unirii A8, cu o lungime totală de 45 de kilometri. Proiectul este finanțat prin Programul SAFE, iar activitatea de proiectare urmează să înceapă pe 24 august 2026.

Potrivit unui anunț publicat de CNIR pe Facebook, contractele pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 1 Moțca-Târgu Frumos și 3 Lețcani-Iași au fost semnate în urmă cu două săptămâni, constructorii fiind companii din România și Spania.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a precizat că cele două tronsoane au o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase poduri, pasaje și tuneluri, iar lucrările efective de construcție vor începe în iunie 2027, după cele 10 luni alocate etapei de proiectare.Tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri, va include 36 de structuri, poduri și viaducte, patru tuneluri și trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.