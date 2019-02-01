REPORTAJ FOTO: Vasluieni la Fabricat în Moldova
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Ediția a 18-a a expoziției “Fabricat în Moldova”, tradițional desfășurată de către Camera de Comerț și Industrie a R.Moldova, sub patronajul Guvernului Moldovei, a fost inaugurată miercuri, 30 ianuarie, la Moldexpo din Chișinău.
Evenimentul expozițional întrunește 450 de agenți economici din diferite ramuri ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari.Delegația oamenilor de afaceri venită de la Vaslui a putut lua contact cu ofertele industriei moldovenești, o industrie bazată pe sectorul alimentar, în special vinuri, dulciuri și produse de panificație, produse ale fabricilor de mezeluri.Prezent la inaugurarea expoziției, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, Ionel Constantin, a reiterat importanța acestui eveniment și a transmis înalte aprecieri din partea județului Vaslui pentru mediul de afaceri din Moldova.”Venim de fiecare dată în Moldova, mânați de gândul că trebuie să fim împreună și trebuie să ne dezvoltăm împreună. Mi-aș dori ca în anii următori relațiile noastre economice să primeze, să fie într-un trend ascendent, poate mai accelerat față de până acum. S-au făcut pași enormi. Mi-aduc aminte cu 17 ani în urmă, când am participat pentru prima oară la Fabricat în Moldova, și am avut ocazia să constat cu trecerea timpului o creștere a schimburilor comerciale româno-moldave. Cred că potențialul celor două țări este mult mai mare. Moldova este o poartă către celelalte state din spațiul CSI, chiar către dincolo de spațiul CSI, și, nu în ultimul rând, poate înlesni o colaborare mai bună a noastră cu toate statele din acest spațiu. Noi am arătat și am demonstrat acest lucru că suntem partenerii cei mai de nădejde ai moldovenilor din R.Moldova în spațiul Euro-Atlantic. Credem că Moldova în parcursul european are nevoie de România, iar noi avem nevoie de moldoveni. Suntem cunoscuți ca parteneri serioși în Europa. Firmele din județul Vaslui sunt ocupantele locurile 1-3 în topurile de la nivel național, fie că vorbim de industria constructoare de mașini, rulmenți, fie că vorbim de confecții, fie că vorbim de crescători de păsări și ouă, unde firmele vasluiene, deși se află într-o zonă mai grea, strălucesc. Am venit la dumneavoastră să încheiem parteneriate și contracte adevărat avantajoase, să creștem potențialul economic al prezenței românești în Moldova, pentru că suntem sub potențial”, a declarat Ionel Constantin.A doua zi, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat Forumul oamenilor de afaceri Republica Moldova- România, la care au participat peste 100 de agenți economici din cele două state.Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a trecut în revistă activitățile pe care le-a organizat instituția camerală în parteneriat cu organizații din țara vecină, printre care se numără misiuni economice la Arad, Maramureș, forumuri de afaceri, Expoziția ”Moldova Prezintă” la Brașov și Iași.”În anul 2019 continuăm cu Expoziția ”Moldova Prezintă” la Brașov, Iași și Arad și avem invitații la Vaslui și Piatra Neamț. Sunt convins că în cadrul acestor evenimente vom iniția noi colaborări, dar fiind faptul că evenimentele anterioare au adus rezultate bune”, a spus Sergiu Harea.Prezent la eveniment, Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a declarat că în anul 2018 au fost înregistrate cifre istorice în relația comercială dintre România și Republica Moldova, volumul comerțului bilateral atingând cifra de 2 miliarde de dolari, conform datelor deținute de România. Potrivit lui Ioniță, Republica Moldova reprezintă a treia piață extracomunitară de desfacere a produselor românești, după Turcia și SUA, devansând piețe de top precum Serbia, Ucraina sau Federația Rusă.Totodată, Ambasadorul a precizat că în Moldova există peste 1.700 de firme cu capital integral sau parțial românesc, iar în România sunt 5.600 de societăți mixte cu participare de capital din Republica Moldova. Oficialul a menționat că Romania este și va fi un avocat important al parcursului european al Republicii Moldova și a îndemnat autoritățile de la Chișinău să continue reformele.GALERIE FOTO
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