Grindeanu respinge varianta unui guvern minoritar PNL: „Cu ce voturi trece?”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 15:30

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric, joi, posibilitatea ca social-democrații să susțină instalarea unui guvern minoritar al PNL. Liderul PSD susține că actuala configurație parlamentară nu permite formarea unei majorități fără implicarea social-democraților și a lansat o întrebare directă către liberali: „Cu cine fac majoritate?”.

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