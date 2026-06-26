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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan a convocat CSAT pentru luni. Deciziile importante aflate pe ordinea de zi
Ședință CSAT convocată de Nicușor Dan
Publicat26 iun. 2026, 13:03
Sursărealitatea.net
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, la ora 15:00, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
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