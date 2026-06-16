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Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Discuții cruciale după complotul Bolojan-Fritz-UDMR - SURSE

Nicușor Dan, Adrian Vaștea

Nicușor Dan, Adrian Vaștea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 18:17

Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost chemați astăzi de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, totul după ce UDMR a anunțat că nu va susține executivul, spun surse Realitatea Plus.

Potrivit surselor Realitatea Plus, în continuare se poartă negocieri la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan, premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru formarea unei majorități și crearea noului executiv.

Veștea, Grindeanu și Nicușor Dan, discuții la Palatul Cotroceni

Această discuție ar avea loc imediat după ce UDMR a transmis că nu îl va susține pe Adrian Veștea în această cursă pentru Palatul Victoria.

Veștea s-a întâlnit astăzi cu lideri din POT, PACE și parlamentarii neafiliați

Trebuie menționat inclusiv faptul că Veștea a avut o agendă încărcată astăzi, pentru că s-a văzut inclusiv cu lideri din POT, din PACE și parlamentarii neafiliați.

Așadar, Veștea încearcă să facă agenda și spunea acesta că vrea să aibă lista de miniștri pregătită. După cum se poate observa, PSD acum joacă un rol cheie în aceste negocieri.

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