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Tractor furat din Italia, descoperit de polițiști în Vaslui

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 09:40

Utilajul, evaluat la peste 25.000 de euro și semnalat internațional ca fiind furat, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui au identificat în comuna Codăești un tractor despre care existau informații că fusese furat din Italia.

Utilajul, evaluat la peste 25.000 de euro, figura într-o semnalare internațională referitoare la bunuri sustrase.

Utilajul a fost indisponibilizat

Tractorul a fost ridicat pentru continuarea verificărilor, iar anchetatorii încearcă să stabilească traseul prin care utilajul a ajuns în județul Vaslui și persoanele implicate în deținerea sau valorificarea acestuia.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorilor și vizează fapte asociate primirii sau deținerii unui bun provenit dintr-o infracțiune. Până la finalizarea anchetei și stabilirea responsabilităților individuale, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cazul implică și cooperarea internațională necesară recuperării bunurilor reclamate ca furate.

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