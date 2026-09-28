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Tractor furat din Italia, descoperit de polițiști în Vaslui
FOTO: Pixabay.com
Utilajul, evaluat la peste 25.000 de euro și semnalat internațional ca fiind furat, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.
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