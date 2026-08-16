Aproape 500 de persoane care erau urmărite prin Sistemul Informatic Schengen, depistate în România

Polițiștii au localizat pe teritoriul țării noastre, în perioada 7-13 august, 490 de persoane care fac obiectul unor semnalări în SIS (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională - Inspectoratul General al Poliției Române.
În total, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 631 de persoane, 52 de autovehicule și 107 documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen, informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Polițiștii români au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare, au depistat 37 de persoane semnalate de către statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 244 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 14 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen.
De asemenea, de pe teritoriul României, au fost ridicate 24 de documente, fiind găsite și 47 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare.
Totodată, 141 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al IGPR.
Dintre acestea, 27 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 16 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 25 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 12 erau semnalate dispărute de către autoritățile române.
Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 83 de documente și cinci autovehicule, în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale.
Începând de la 1 ianuarie 2025 - momentul aderării complete a României la spațiul Schengen, la frontiera internă, respectiv la granița cu Ungaria și Bulgaria, a fost eliminat controlul de frontieră, iar, prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii pot efectua verificări atunci când situația o impune.
AGERPRES