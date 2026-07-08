Captură de peste 10.000 de țigări de contrabandă la granița cu Bulgaria: erau ascunse la roțile de rezervă și în bagaje

Polițiștii de Frontieră din Giurgiu, Dolj și Călărași au confiscat în ultimele 24 de ore peste 10.000 de țigaări de contrabandă cu timbru de acciză bulgăresc, în urma a trei acțiuni desfășurate în apropierea frontierei cu Bulgaria. Țigările erau ascunse în roți de rezervă și bagaje.
Țigări ascunse în roți de rezervă și bagaje, descoperite la Calafat
Cel mai amplu caz a fost înregistrat de polițiștii Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, împreună cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat.
În cadrul unor filtre rutiere organizate pe DN 56, în apropierea stației de taxare a Podului Calafat–Vidin, au fost oprite pentru control mai multe autoturisme înmatriculate în Bulgaria, conduse de cetățeni bulgari cu vârste între 28 și 32 de ani.
În urma verificărilor, inclusiv cu aparatură de scanare, polițiștii au descoperit aproximativ 7.000 de țigarete (350 de pachete) cu timbru de acciză bulgăresc, ascunse în interiorul roții de rezervă a unui autoturism și în bagajele pasagerilor. Persoanele verificate nu au putut prezenta documente care să ateste proveniența legală a produselor.
Alte două capturi, făcute la Călărași
În aceeași zi, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, implicați în operațiunea națională „SAFE SUMMER I SUD”, au descoperit alte transporturi ilegale de țigarete.
În bagajele unui cetățean român au fost găsite 2.200 de țigarete (110 pachete) cu timbru de acciză bulgăresc, nedeclarate autorităților. La scurt timp, într-un alt control, asupra unui pasager aflat într-un autoturism au fost descoperite 800 de țigarete (40 de pachete), cantitate care depășea limita legală admisă pentru introducerea în țară.
Măsurile luate de autoritățile române
În toate cele trei cazuri, persoanele implicate au fost sancționate contravențional cu avertisment, iar întreaga cantitate de țigarete, estimată la aproximativ 13.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării.
Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice pot introduce în România din alte state membre ale Uniunii Europene cel mult 800 de țigarete, cu condiția ca acestea să fie destinate consumului propriu. Depășirea acestei limite, în lipsa documentelor justificative, este considerată contrabandă.
Controale intensificate la frontiera cu Bulgaria
Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au precizat că acțiunile desfășurate pe DN 56 și în zona Călărași fac parte din planul de supraveghere a frontierei cu Bulgaria, în special pe rutele utilizate frecvent pentru transportul produselor accizabile.
Autoritățile atrag atenția că ascunderea mărfurilor în locuri special amenajate, precum roți de rezervă, praguri sau rezervoare, atrage sancțiuni și confiscarea bunurilor, indiferent de cetățenia persoanelor implicate. Verificările continuă pentru stabilirea circuitului țigaretelor și a eventualelor legături cu rețele de distribuție din România.