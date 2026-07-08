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Nicu Alifantis, mesaj devastator pentru fani: „Într-o țară neguvernată, ce poți să faci?”
Nicu Alifantis
Publicat8 iul. 2026, 12:53
Actualizat8 iul. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net
Decizia radicală luată de artist
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