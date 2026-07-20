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Hoț monitorizat cu brățară electronică, autorul a șase spargeri în doar patru ore
FOTO: Arhivă
Un tânăr de 27 de ani, aflat sub control judiciar și monitorizat printr-o brățară electronică, a comis într-o singură noapte patru furturi și a încercat alte două, în comuna Hălăucești, județul Iași.
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