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Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită pe 20 iulie
Ziua Aviației Române
Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este celebrată anual pe 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, considerat ocrotitorul spiritual al aviatorilor.
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