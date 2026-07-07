Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca

Publicat 7 iul. 2026, 08:04 Sursă realitatea.net

Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT, după ce Viorel Pașca, copiii, soția lui, dar si o asociată au fost plasați sub control judiciar deși procurorii ceruseră arest preventiv pentru 30 de zile. Intre timp, Realitatea PLUS a obținut pe surse motivarea în cazul controlului judiciar pentru Viorel Pașca.

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