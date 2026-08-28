Gică Craioveanu a făcut calculele pentru Universitatea Craiova în Conference League: „Opt puncte facem”

Gică Craioveanu consideră că Universitatea Craiova poate obține opt puncte în faza ligii Conference League, după ce oltenii și-au aflat cele șase adversare.
Fostul atacant estimează victorii cu Egnatia și Inter d’Escaldes, rezultate de egalitate cu Getafe și Kairat Almaty, dar spune că meciurile cu Brighton și FC Copenhaga vor fi cele mai dificile.
Craioveanu vede două victorii
Universitatea Craiova va juca trei meciuri pe teren propriu și trei în deplasare. Printre adversari se află FC Copenhaga, Brighton, Getafe, Kairat Almaty, Egnatia și Inter d’Escaldes.
În calculele lui Craioveanu, oltenii ar trebui să obțină maximum de puncte în partidele cu Egnatia și Inter d’Escaldes. Fostul jucător al Craiovei consideră că aceste două formații sunt adversarele împotriva cărora echipa din Bănie nu își permite să piardă puncte.
Egal cu Getafe
Craioveanu a analizat în mod special duelul cu Getafe, echipă pe care o cunoaște bine din perioada în care a evoluat în fotbalul spaniol.
Fostul internațional consideră că formația spaniolă este greu de învins, chiar dacă nu practică un fotbal spectaculos. Getafe este cunoscută pentru jocul fizic, numeroasele întreruperi și organizarea defensivă.
Craioveanu spune că un rezultat de 0-0 pe teren propriu ar fi unul bun pentru Universitatea Craiova.
Kairat, încă un meci pentru puncte
În deplasarea de la Kairat Almaty, Craioveanu mizează pe un rezultat de egalitate. Astfel, în scenariul său, Craiova ar strânge patru puncte din primele patru meciuri cu adversarii considerați accesibili.
La acestea s-ar adăuga cele șase puncte obținute din victoriile cu Egnatia și Inter d’Escaldes, rezultând un total de opt puncte.
„Cu Brighton e imposibil”
Fostul atacant consideră că Brighton este cel mai dificil adversar din grupa Craiovei și nu vede șanse reale pentru olteni în partida cu formația din Premier League.
Nici duelul cu FC Copenhaga nu este considerat ușor. Craioveanu spune că echipa daneză reprezintă un adversar foarte puternic, în fața căruia Universitatea Craiova va avea nevoie de un meci aproape perfect.
Craiova vrea să prindă primăvara europeană
Universitatea Craiova participă pentru al doilea sezon consecutiv în faza ligii Conference League. După tragerea la sorți, obiectivul este calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.
Calculul lui Gică Craioveanu arată că opt puncte ar putea fi suficiente pentru ca formația din Bănie să rămână în cursa pentru calificare. Fostul atacant spune însă că echipa trebuie să își îmbunătățească jocul și să trateze cu maximă atenție meciurile cu adversarii accesibili.