Patru jucători, născuți la Vaslui, au debutat la România U16

Patru jucători, născuți la Vaslui, care au îmbrăcat tricoul echipei Comstar, au debutat la România U16.

Patru jucători, născuți la Vaslui, care au îmbrăcat tricoul echipei Comstar, au debutat la România U16.Este vorba despre David Maftei, Denis Bujor, Iustin Neacsu și Rareș Scocîlcă.Aceștia au fost antrenați de către Sorin Sava, evoluând cu Comstar în Liga Elitelor U15.Între timp, David Maftei și Denis Bujor au ajuns la Viitorul Constanța, câștigând deja titlul de campioană.Iustin Neacsu și Rareș Scocîlcă au fost văzuți de cei de la Universitatea Cluj la turneul din sferturi la Liga Elitelor U15, ce a avut loc la Vaslui, iar din toamnă îmbracă tricoul clujenilor.Cei patru au jucat în meciul amical cu Macedonia de Nord, încheiat la egalitate, scor 0-0.Maftei și Bujor au intrat în teren din primul minut, în timp ce Scocîlcă și Neaclu au intrat pe parcursul meciului.Cea de-a doua partidă amicală dintre Macedonia de Nord și România va avea loc mâine, de la ora 12.