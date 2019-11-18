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Sport· 1 min citire
Școlile din municipiul Vaslui, dotate cu terenuri sintetice
Școlile din municipiul Vaslui, dotate cu terenuri sintetice
Primăria municipiului Vaslui a demarat un amplu program de reabilitare și modernizare a bazelor sportive școlare.
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