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Școlile din municipiul Vaslui, dotate cu terenuri sintetice

Școlile din municipiul Vaslui, dotate cu terenuri sintetice

Școlile din municipiul Vaslui, dotate cu terenuri sintetice

Scris de Enache Alexandru Publicat: 18 nov. 2019, 19:36

Primăria municipiului Vaslui a demarat un amplu program de reabilitare și modernizare a bazelor sportive școlare.

Primăria municipiului Vaslui a demarat un amplu program de reabilitare și modernizare a bazelor sportive școlare.În acest an au fost selectate patru unități școlare. Este vorba despre Școala ”Alexandra Nechita”, Școala ”Constantin Parfene”, Școala ”Ștefan cel Mare” și Liceul ”Ion Mincu”.Tot din acest an, Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui deține un teren sintetic ultramodern.De asemenea, Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui beneficiază de nou teren sintetic pentru fotbal, cu dimensiuni de 63m x 42m, care va fi omologat pentru competițiile Under11.Investiția a fost finanțată de Primăria Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.În 2020 sunt vizate alte unități școlare care să beneficieze de terenuri sintetice pentru orele de sport.

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