Ce trebuie să faci la mașină când vine primăvara

Primăvara este momentul ideal pentru a verifica starea mașinii după lunile de iarnă. Temperaturile scăzute, zăpada, gheața, sarea de pe drumuri și umezeala pot afecta mai multe componente ale autoturismului, chiar dacă problemele nu sunt vizibile imediat. De aceea, o revizie de sezon poate preveni defecțiuni costisitoare și poate crește siguranța la volan.

Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să verifici anvelopele. Dacă ai circulat cu anvelope de iarnă, acestea trebuie înlocuite cu anvelope de vară atunci când temperaturile depășesc constant aproximativ 7 grade Celsius. Anvelopele de iarnă se uzează mai repede pe vreme caldă și pot reduce eficiența frânării. Înainte de montare, verifică adâncimea profilului, presiunea și eventualele crăpături sau deformări. Este recomandată și echilibrarea roților, mai ales dacă simți vibrații în volan, potrivit entertech.ro .

Un alt pas important este spălarea completă a mașinii, inclusiv a zonei de dedesubt. Iarna, sarea și substanțele antiderapante pot rămâne pe caroserie, pe praguri, pe pasajele roților și pe componentele metalice. Dacă nu sunt îndepărtate, acestea pot grăbi apariția ruginii. O spălare atentă, urmată de verificarea vopselei și a eventualelor zgârieturi, ajută la protejarea caroseriei pe termen lung.

Primăvara trebuie verificat și sistemul de frânare. Discurile, plăcuțele și lichidul de frână pot fi afectate de umezeală și de variațiile de temperatură. Dacă observi zgomote ciudate, vibrații la frânare sau o pedală prea moale, este indicat să mergi la un service. Frânele sunt esențiale pentru siguranță și nu trebuie ignorate.

Advertising

Bateria merită, de asemenea, atenție. Iarna solicită mult bateria, iar la începutul primăverii pot apărea porniri greoaie sau fluctuații electrice. O verificare rapidă a tensiunii poate arăta dacă bateria mai este în stare bună sau dacă trebuie înlocuită.

Nu uita nici de lichide. Verifică nivelul uleiului de motor, lichidul de răcire, lichidul de frână și lichidul de parbriz. Este bine să înlocuiești lichidul de parbriz de iarnă cu unul potrivit pentru sezonul cald, eficient împotriva prafului și insectelor.

Ștergătoarele sunt o altă componentă care se deteriorează în sezonul rece. Dacă lasă urme, scârțâie sau nu curăță bine parbrizul, trebuie schimbate. Vizibilitatea bună este esențială, mai ales în ploile de primăvară.

În final, verifică luminile, climatizarea și filtrele, în special filtrul de polen. O mașină pregătită corect pentru primăvară este mai sigură, mai confortabilă și mai eficientă. O simplă inspecție de sezon te poate ajuta să eviți probleme neplăcute și să conduci fără griji.