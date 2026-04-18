Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a închis din nou strâmtoarea

Sursă: Realitatea.net

Alertă de securitate în largul coastelor iraniene: Nave vizate de focuri de armă în Strâmtoarea Hormuz. Surse maritime citate de Reuters confirmă că cel puțin două ambarcațiuni s-au aflat în centrul unui incident armat în timp ce încercau să traverseze punctul strategic. Situația rămâne incertă, în timp ce monitorizarea traficului naval a fost intensificată.

Tensiunile în Strâmtoarea Ormuz au atins un nou punct critic, după ce focuri de armă au fost raportate în timp ce un convoi de nave comerciale încerca să traverseze această cale navigabilă strategică. Potrivit agenției de presă Reuters, care citează surse maritime, incidentul a avut loc în contextul în care cel puțin două ambarcațiuni au încercat să forțeze tranzitul prin strâmtoare, declanșând o reacție armată imediată.

Acordul de încetare a focului, suspendat de Iran

Această escaladare vine la scurt timp după ce autoritățile de la Teheran au anulat decizia de a redeschide calea navigabilă, o mișcare ce fusese inițial privită ca un semn de dezescaladare. Iranul și-a justificat decizia acuzând Statele Unite că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate într-un recent acord de încetare a focului. Blocajul a fost impus exact în momentul în care traficul maritim dădea semne de reluare, Reuters descriind evenimentele drept „prima mișcare majoră” a flotelor comerciale de la izbucnirea conflictului regional.

Convoiul maritim s-a dispersat sub amenințarea atacurilor

Tentativa de reluare a navigației pare să fi eșuat rapid în fața noilor pericole. Datele furnizate de platforma de monitorizare MarineTraffic arată că grupul de nave care începuse să se deplaseze pe rută s-a dispersat imediat după raportarea focurilor de armă. Navele au abandonat formarea și și-au schimbat cursurile pentru a evita zona de conflict, lăsând Strâmtoarea Hormuz într-o stare de paralizie incertă, cu implicații majore pentru securitatea transporturilor globale și stabilitatea pieței energetice.