România, țara UE cu cele mai multe decese în accidente rutiere

România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese în accidente rutiere (68 la un milion de locuitori).

Aproximativ 19.400 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în Uniunea Europeană anul trecut, o scădere de 3%, sau 580 de vieţi mai puţine pierdute, în comparaţie cu 2024.

Cele mai sigure ţări în ceea ce priveşte siguranţa rutieră au fost Suedia şi Danemarca, cu rate scăzute de mortalitate de 20 şi, respectiv, 23 de decese la un milion de locuitori.

România (68 decese la un milion de locuitori), Bulgaria (71) şi Croaţia (67) au încă cele mai ridicate rate ale mortalităţii comparativ cu media din UE (43 decese la un milion de locuitori), arată datele preliminare publicate miercuri de Comisia Europeană, potrivit Agerpres .

Drumurile rurale, cele mai periculoase

Având în vedere creşterea numărului de vehicule pe drumurile din UE şi a numărului de kilometri parcurşi, scăderea numărului deceselor cauzate de accidente rutiere este o realizare semnificativă. Cu toate acestea, datele preliminare subliniază, de asemenea, necesitatea unor eforturi susţinute la toate nivelurile, deoarece majoritatea statelor membre nu sunt încă pe cale să îndeplinească obiectivul UE de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, a informat Executivul comunitar.

Pe baza acestor date preliminare şi uneori parţiale, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Polonia şi România sunt în prezent pe cale să îndeplinească obiectivul de reducere cu 50% a deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2030.

În pofida acestor progrese, România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale mortalităţii din UE, alături de Bulgaria şi Croaţia.

Pentru fiecare deces, se estimează că cinci persoane sunt grav rănite. Aceasta înseamnă că aproximativ 100.000 de persoane din întreaga UE suferă vătămări grave în accidente rutiere în fiecare an.

Datele disponibile pentru 2024 arată că drumurile rurale continuă să fie cele mai periculoase, 53% dintre decesele în accidente rutiere având loc în aceste zone, comparativ cu 38% în zonele urbane şi 8% pe autostrăzi.