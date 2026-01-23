Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății

Administrația de la Washington a justificat decizia prin critici privind gestionarea crizei COVID

Decizia a devenit efectivă joi, 22 ianuarie 2026, la un an după ce președintele Donald Trump a anunțat intenția de a se retrage printr-un ordin executiv semnat la începutul celui de-al doilea său mandat în 2025, scrie Reuters.

Administrația de la Washington a justificat decizia prin critici privind gestionarea crizei COVID-19, susținând că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a întârziat declararea unei urgențe globale și a fost vulnerabilă la influențe politice din partea unor state membre. Oficialii americani afirmă că această abordare ar fi pus în pericol răspunsurile rapide la pandemii și sănătatea publică.

Retragerea vine într-un moment în care Statele Unite nu și-au achitat taxele restante pentru anii 2024 și 2025, ceea ce a generat discuții și în interiorul comunității internaționale. Conform Constituției OMS, un membru poate părăsi organizația după notificarea cu 12 luni și plata obligațiilor financiare, un proces care a fost pus sub semnul întrebării de neplata unor sume semnificative, scriu şi cei de la ABC News.

Decizia a stârnit reacții critice din partea experților în sănătate publică. Specialiști avertizează că ieșirea SUA din Organizaţia Mondială a Sănătăţii ar putea afecta negativ coordonarea globală în lupta împotriva bolilor infecțioase, accesul la date esențiale pentru supravegherea epidemiilor și dezvoltarea vaccinurilor.

Organizația Mondială a Sănătății rămâne principalul organism global pentru cooperarea în sănătate, iar plecarea celui mai mare contribuabil financiar istoric ridică semne de întrebare privind capacitatea sa de a gestiona crize viitoare.