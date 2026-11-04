Pensionarii cu venituri mici primesc până la 500 de lei de Crăciun, în funcție de nivelul pensiei

Pensionarii cu venituri lunare mici vor primi între 300 și 500 de lei pentru sărbătorile de iarnă. Plata este așteptată odată cu pensia din luna decembrie, potrivit informațiilor prezentate de Newsweek România.
Ajutorul de stat este împărțit în trei categorii, bazate pe venitul lunar al beneficiarului. Pensionarii care încasează până la 1.500 de lei vor primi suma maximă de 500 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei beneficiază de 400 de lei, iar pentru categoria a treia, veniturile lunare se încadrează între 2.001 și plafonul maxim prevăzut de program.
Prima tranșă a acestui sprijin a fost acordată cu ocazia Paștelui. Banii alocați pentru Crăciun sunt destinați exclusiv cumpărăturilor de sărbători. Conform sursei citate, aproximativ 36.000 de pensionari care beneficiază de pensia minimă vor primi vouchere în valoare de 250 de lei pentru achiziționarea alimentelor.
Sprijin suplimentar din partea autorităților locale
Pe lângă alocările guvernamentale, mai multe primării și consilii județene derulează propriile programe de asistență socială. Condițiile de acordare și sumele disponibile variază în funcție de localitate. Cetățenii pot solicita informații despre documentele necesare și termenele limită la direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor.
Direcția de Asistență Socială Roman a început să primească solicitările pentru tichetele sociale începând cu luni, 5 octombrie 2026. În Năvodari, Primăria Orașului a anunțat acordarea tichetelor de Crăciun conform Hotărârei Consiliului Local nr. 35 din 21 februarie 2024.
La Năvodari, beneficiarii venitului minim de incluziune primesc 125 de lei pentru fiecare membru al familiei. Aceeași sumă este acordată persoanelor cu handicap accentuat sau grav, precum și celor peste 60 de ani care nu au venituri. Pentru pensionari, plafonul veniturilor proprii nete este stabilit la 1.450 de lei pe lună.
Cei ale căror venituri sunt cel mult egale cu pensia socială minimă, indicată în anunț la 1.281 de lei, vor primi tichete de 125 de lei de persoană. Pensionarii cu venituri nete între 1.282 și 1.450 de lei beneficiază de tichete sociale în valoare de 75 de lei de persoană.