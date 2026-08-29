Turcia reacționează după atacurile din Marea Neagră și îl convoacă pe ambasadorul ucrainean

Ministerul turc al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara, în urma atacurilor repetate asupra unei nave turcești și a remorcherului trimis în ajutor în Marea Neagră. Incidentul maritim tensionează relațiile diplomatice dintre cele două state, ridicând noi îngrijorări privind securitatea navigației și stabilitatea din regiune.
Atacurile recente din Marea Neagră intensifică tensiunile diplomatice din regiune, după ce două nave turcești au fost vizate de lovituri la sfârșitul lunii august. În acest context, Ankara își sporește eforturile diplomatice pentru protejarea navigației comerciale și a echipajelor civile.
Atacuri succesive asupra navelor comerciale turcești
Atacurile au avut loc pe 26 și 27 august, declanșând reacții ferme din partea autorităților de la Ankara. Pe 27 august, nava turcă „Lider Bordo Mavi” a fost lovită în largul portului rusesc Tuapse. A doua zi, vasul „Lider Kocatepe”, trimis în misiune pentru a remorca prima navă avariată, a fost la rândul său vizat de un atac.
Nava avariată a fost totuși remorcată cu succes până în portul Samsun din nordul Turciei. În urma acestor incidente, Ministerul turc al Afacerilor Externe a transmis un avertisment ferm privind protejarea securității persoanelor, a navigației și a mediului în Marea Neagră.
Apelul Ankarei pentru un moratoriu asupra atacurilor maritime
Incidentele vin pe fondul încercărilor Turciei de a limita extinderea conflictului în apele internaționale. În luna august, Ankara a solicitat oficial Rusiei și Ucrainei instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor comerciale.
Marea Neagră găzduiește o activitate intensă a armatorilor turci, ale căror nave navighează adesea sub diverse pavilioane de conveniență. În ultimele luni, mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone în cadrul operațiunilor de blocare a transporturilor de cereale și hidrocarburi destinate Rusiei.
Războiul din Marea Neagră afectează transportul maritim comercial
Turcia menține un echilibru diplomatic delicat, având relații bilaterale atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, fără a se alătura sancțiunilor economice occidentale impuse Moscovei. Cu toate acestea, extinderea confruntărilor militare către zona comercială ridică serioase semnale de alarmă.
Ministrul turc al Afacerilor Externe, Hakan Fidan, a subliniat că escaladarea conflictului amenință întregul transport maritim din Marea Neagră, vizând fără distincție nave civile și infrastructuri portuar-comerciale.