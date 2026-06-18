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Tragedie pe șantierul Autostrăzii A3. Un muncitor a murit după o cădere de la 12 metri
Autostradă
Publicat18 iun. 2026, 16:53
Actualizat18 iun. 2026, 17:10
Un grav accident de muncă s-a produs pe șantierul Autostrăzii A3, în zona localității Avrig. Un muncitor străin, în vârstă de 64 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri, în timpul activităților desfășurate pe șantier.
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