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Turist de 84 de ani, căutat timp de opt ore în Munții Făgăraș

Turist căutat în Munții Făgăraș / FOTO: Salvamont

Turist căutat în Munții Făgăraș / FOTO: Salvamont

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 10:24
Sursărealitatea.net

Un bărbat în vârstă de 84 de ani a fost căutat timp de aproximativ opt ore de salvamontiști și jandarmi montani, după ce s-a rătăcit în Munții Făgăraș, în timpul unei ascensiuni către Vârful Moldoveanu.

Grupul, format din patru persoane, a pornit sâmbătă dimineață spre Vârful Moldoveanu, la o altitudine de 2.544 de metri. Din cauza efortului și a dificultății traseului, bărbatul de 84 de ani nu a mai putut continua ascensiunea din zona Portița Viștei.

Acesta a decis să se întoarcă și le-a transmis celorlalți că se va deplasa spre Bâlea, în timp ce restul grupului și-a continuat traseul către Vârful Moldoveanu. Bărbatul nu a mai ajuns însă la autoturism.

Ulterior, chiar acesta a apelat numărul 112 și a solicitat ajutor. Salvamontiștii și jandarmii montani au pornit în căutarea sa, intervenția desfășurându-se pe timpul nopții, în condiții dificile și în zone în care comunicațiile radio și telefonice nu erau disponibile.

După aproximativ opt ore de căutări, bărbatul a fost reperat deasupra lacului Urlea. Acesta ajunsese în direcția opusă celei în care intenționa inițial să se deplaseze.

Duminică, în jurul orei 08:00, turistul a fost găsit în stare bună de sănătate.

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