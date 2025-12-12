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UE pregătește înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Banii ar urma să fie folosiți pentru Ucraina
UE pregătește înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Banii ar urma să fie folosiți pentru Ucraina
Banii ar urma să fie folosiți pentru Ucraina
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