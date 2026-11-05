Un tânăr de 19 ani, arestat preventiv pentru exploatarea sexuală a unei minore în Vaslui

Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv la Vaslui, iar o femeie de 29 de ani plasată sub control judiciar, în urma unei anchete pentru exploatarea sexuală a unei minore de 17 ani.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate instrumentează un dosar în care o adolescentă de 17 ani ar fi fost exploatată sexual, potrivit anchetatorilor. Cazul vizează perioada martie – octombrie 2026.
Investigația a scos la iveală o presupusă rețea de exploatare sexuală în care ar fi fost implicat un tânăr de 19 ani și o femeie de 29 de ani. Potrivit probelor administrate, bărbatul ar fi atras-o pe minoră într-o relație sentimentală aparentă, sub pretextul construirii unei vieți comune, pentru a o determina ulterior să practice prostituția.
În cadrul activităților infracționale, tânărul ar fi transportat-o pe victimă în mai multe locații din județele Vaslui, Bacău, Vrancea și Teleorman. Acesta s-ar fi ocupat personal de realizarea fotografiilor pentru anunțurile online, de crearea conturilor pe platformele de publicitate și de achitarea costurilor de promovare, încasând cea mai mare parte a sumelor obținute.
Femeia de 29 de ani este suspectată că ar fi găzduit-o pe adolescentă în diferite locuințe, ar fi determinat-o să practice prostituția și ar fi cheltuit bani obținuți de la aceasta în interes personal.
La 30 octombrie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții, sub coordonarea procurorilor DIICOT, ridicând mai multe mijloace de probă. În aceeași zi, instanța a dispus reținerea tânărului și plasarea femeii sub control judiciar.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vaslui a decis ulterior arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejururilor în care s-ar fi desfășurat activitatea infracțională. Cele două persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.