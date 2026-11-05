Un tânăr de 19 ani, arestat preventiv pentru exploatarea sexuală a unei minore în Vaslui

Publicat 5 nov. 2026, 08:12 Sursă BZV

Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv la Vaslui, iar o femeie de 29 de ani plasată sub control judiciar, în urma unei anchete pentru exploatarea sexuală a unei minore de 17 ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre actiuni politia