Daniel Udrescu: PFA, patrimoniul de afectațiune și taxarea inversă în TVA. Poate lipsa codului de TVA din preambulul actului să anuleze realitatea economică a tranzacției?
PFA
Poate lipsa codului de TVA din preambulul unui act să răstoarne realitatea economică a unei tranzacții? Analiza semnată de Daniel Udrescu explică de ce distincția dintre patrimoniul personal și patrimoniul de afectațiune al PFA-ului este esențială în aplicarea taxării inverse și cum interpretările eronate pot genera consecințe fiscale semnificative.
1. Introducere
Poate una dintre cele mai neînțelese instituții juridice și fiscale este relația dintre patrimoniul personal și patrimoniul de afectațiune al persoanei. În practica profesională am întâlnit numeroase situații în care bănci, notari, dezvoltatori imobiliari, organe fiscale sau chiar instituții implicate în combaterea spălării banilor au tratat patrimoniul de afectațiune ca și cum ar reprezenta o persoană distinctă de titularul său. Confuzia devine și mai importantă în materia TVA, unde calificarea unei operațiuni ca aparținând patrimoniului personal sau patrimoniului de afectațiune poate modifica radical tratamentul fiscal al tranzacției.
În practica tranzacțiilor imobiliare apar frecvent situații în care titularul unei PFA dobândește un bun imobil, iar actul autentic îl identifică exclusiv prin nume, domiciliu și CNP, fără menționarea codului unic de înregistrare, a codului de TVA și a înregistrării la Registrul Comerțului.
Ulterior, în cuprinsul aceluiași act, apare mențiunea că bunul dobândit face parte din patrimoniul de afectațiune utilizat în activitatea economică desfășurată prin PFA.
Această formulare ridică o problemă fiscală esențială – poate fi aplicat regimul taxării inverse prevăzut de art. 331 Cod fiscal atunci când beneficiarul este identificat în preambul exclusiv prin CNP, iar calitatea sa de persoană impozabilă rezultă doar dintr-o mențiune inserată ulterior în act?
2. Patrimoniul personal și patrimoniul de afectațiune
Analiza trebuie să pornească de la art. 31 Cod civil. Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor unei persoane, iar în cadrul patrimoniului pot exista mase patrimoniale afectate unor scopuri distincte. Patrimoniul de afectațiune nu constituie un patrimoniu autonom și nici un nou subiect de drept. Titularul patrimoniului personal și titularul patrimoniului de afectațiune sunt aceeași persoană.
Această concluzie este confirmată și de regimul juridic al persoanei fizice autorizate reglementat de OUG nr. 44/2008. PFA-ul nu dobândește personalitate juridică. PFA-ul nu poate deține bunuri distinct de titular. PFA-ul nu poate figura în cartea funciară ca proprietar diferit de persoana fizică. Din punct de vedere civil, proprietarul este întotdeauna persoana fizică.
Prin urmare, într-o tranzacție imobiliară nu există doi dobânditori diferiți, persoana fizică și PFA-ul, ci un singur titular al dreptului de proprietate.
3. Importanța delimitării fiscale a celor două mase patrimoniale
Deși din punct de vedere civil titularul este unic, din punct de vedere fiscal consecințele sunt radical diferite.
Dacă imobilul aparține patrimoniului personal, devin aplicabile regulile prevăzute de art. 111 Cod fiscal privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. În această situație, notarul public calculează, reține și virează impozitul aferent transferului ce reprezintă un „venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”. Impozitul (de 1% sau 3% în funcție de perioada de deținere și valoare) este calculat, încasat și virat direct de către notarul public la momentul autentificării actului de vânzare-cumpărare.
Dacă locuința a fost inclusă în patrimoniul de afectațiune al unei forme de organizare economică (de exemplu, un PFA, Întreprindere Individuală sau birou de profesie liberală) și a fost utilizată în activitatea comercială, se aplică art. 67 raportat la art. 68 (sau după caz, art. 111 alin. (2) lit. c)) din Codul fiscal. Venitul obținut din vânzare nu mai este considerat transfer patrimonial personal, ci este încadrat ca venit din activități independente. Tranzacția intră în contabilitatea PFA/profesiei liberale. Impozitarea se face prin cota generală de impozit pe venit (calculată la venitul net/brut al afacerii), iar declararea se face individual de către contribuabil prin Declarația Unică, nu prin reținere la sursă de către notar. De asemenea, trebuie analizat dacă operațiunea este purtătoare de TVA. Delimitarea civilă a acestor mase se bazează pe art. 31 și art. 33 din Codul civil, însă încadrarea banilor din vânzare se face strict după regulile de mai sus din Codul fiscal.
Prin urmare, delimitarea dintre patrimoniul personal și patrimoniul de afectațiune nu reprezintă doar o problemă teoretică de drept civil, ci una cu efecte fiscale directe.
4. Problema reală: identitatea beneficiarului sau calitatea fiscală a beneficiarului?
Din perspectivă fiscală, întrebarea esențială nu este cine a dobândit bunul. Această problemă este deja rezolvată de dreptul civil. Întrebarea reală este în ce calitate a dobândit bunul aceeași persoană fizică.
A acționat ca persoană fizică aflată în afara sferei TVA? Sau a acționat ca persoană impozabilă care desfășoară activitate economică prin intermediul PFA?
În primul caz, taxarea inversă nu poate fi aplicată. În al doilea caz, aplicarea taxării inverse poate deveni posibilă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 331 Cod fiscal. Prin urmare, disputa nu privește identitatea dobânditorului, ci calitatea fiscală în care acesta a acționat la momentul transferului.
5. Efectele identificării prin CNP
În practica fiscală, identificarea exclusivă prin CNP este asociată, de regulă, operațiunilor efectuate în calitate de persoană fizică neimpozabilă. Din acest motiv, organele fiscale tind să considere că menționarea exclusivă a CNP-ului exclude existența unei operațiuni între două persoane impozabile.
Totuși, această concluzie nu este absolută. Codul fiscal atribuit PFA-ului și codul de TVA reprezintă instrumente fiscale de identificare, nu elemente care creează o persoană nouă.
Persoana fizică și titularul PFA sunt aceeași persoană. Prin urmare, simpla utilizare a CNP-ului nu demonstrează, prin ea însăși, că persoana nu acționează în calitate de persoană impozabilă.
6. Importanța facturii și a documentelor fiscale
În materia TVA, actul notarial nu este singurul document relevant. Conform art. 319 Cod fiscal, livrarea bunurilor imobile trebuie documentată prin factură. Din perspectiva unui control fiscal, factura poate deveni chiar mai importantă decât formularea utilizată în actul autentic.
Dacă factura este emisă pe persoana fizică identificată prin CNP, argumentul ANAF privind caracterul neimpozabil al tranzacției devine considerabil mai puternic. Dacă factura este emisă pe persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu indicarea codului de TVA și cu aplicarea mecanismului taxării inverse, poziția contribuabilului devine semnificativ consolidată.
Același raționament este valabil și pentru declarațiile fiscale, în special pentru raportările privind TVA.
7. Importanța mențiunii privind patrimoniul de afectațiune
În speță, actul autentic conține o declarație expresă potrivit căreia bunul dobândit face parte din patrimoniul de afectațiune utilizat în activitatea desfășurată de persoana fizică autorizată.
Totodată, sunt indicate datele de identificare fiscală și de înregistrare ale PFA. Acest element nu poate fi ignorat. Nu există un act distinct și ulterior prin care bunul este afectat activității economice. Mențiunea este inserată chiar în actul translativ de proprietate. Prin urmare, interpretarea contractului trebuie realizată unitar și sistematic.
Nu este permisă izolarea preambulului și ignorarea celorlalte clauze ale actului.
8. Ambiguitatea formulării notariale
Problema centrală a speței este formularea utilizată. Actul nu prevede că: „imobilul se dobândește în patrimoniul de afectațiune”.
Actul nu prevede că: „beneficiarul dobândește bunul în calitate de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA”.
Actul prevede doar că: „bunul dobândit conform prezentului contract face parte din masa patrimonială afectată exercitării afacerii”.
Această formulare permite două interpretări. Prima interpretare este aceea că afectarea are loc simultan cu dobândirea. A doua interpretare este aceea că afectarea reprezintă doar o declarație privind destinația economică ulterioară a bunului.
Din punct de vedere fiscal, această ambiguitate reprezintă principalul risc al tranzacției.
9. Jurisprudența CJUE și prevalența realității economice
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a consacrat în mod constant principiul prevalenței fondului economic asupra formei juridice.
În cauzele Collee, Senatex, Salomie și Oltean, Băndoiu și în alte hotărâri relevante, Curtea a statuat că drepturile fiscale nu pot fi negate exclusiv pentru nerespectarea unor formalități atunci când sunt îndeplinite condițiile de fond.
Aplicând acest principiu, simpla omisiune a codului de TVA din preambul nu ar trebui să fie suficientă pentru a anula existența unei operațiuni realizate între persoane impozabile.
Totuși, contribuabilul trebuie să demonstreze că la data tranzacției deținea un cod valid de TVA, desfășura efectiv activitate economică și că bunul era destinat utilizării în cadrul acestei activități.
10. Cum trebuia redactat actul notarial și documentată tranzacția
Speța evidențiază o serie de vulnerabilități generate de lipsa unor precizări fiscale esențiale.
Pentru eliminarea oricăror ambiguități, actul autentic trebuia să identifice beneficiarul atât prin elementele de stare civilă, cât și prin elementele sale fiscale, care este punctul de maximă complexitate al tranzacțiilor imobiliare realizate de persoane fizice care dețin un PFA. Spre deosebire de un SRL, unde patrimoniul firmei este complet separat de cel al asociaților, la PFA se produce o intersecție directă între dreptul familiei (regimurile matrimoniale) și dreptul fiscal.
Dacă cumpărătorul este căsătorit, simpla mențiune a PFA-ului în act nu este suficientă. Pentru a elimina orice ambiguitate și risc fiscal sau civil, actul notarial trebuie să coreleze natura fiscală a bunului (stoc al PFA) cu regimul matrimonial al soților.
Conflictul dintre Codul civil (comunitatea de bunuri) și Codul fiscal. Conform art. 339 din Codul Civil, bunurile achiziționate în timpul căsătoriei intră, ca regulă generală, în comunitatea legală de bunuri (sunt bunuri comune ale ambilor soți). Problema fiscală este dacă terenul este bun comun (dobândit sub regimul comunității legale), dar este introdus ca stoc în PFA-ul unuia dintre soți, ANAF poate ridica următoarea obiecție: „Jumătate din teren aparține soțului care nu are calitate de persoană impozabilă (nu are PFA). Prin urmare, taxarea inversă se poate aplica doar pentru cota-parte de 50% a titularului PFA, iar pentru restul de 50% trebuia aplicat regimul persoanelor fizice (art. 111 sau TVA normal).”
Problema notarială este că notarii, din prudență civilă, tind să treacă în preambul ambele date ale soților și CNP-urile, ignorând specificul PFA-ului, ceea ce generează exact ambiguitatea fiscală din speța dumneavoastră.
Cum se clarifică situația în funcție de regimul matrimonial? Modul în care trebuie redactat preambulul și corpul actului depinde strict de regimul de bunuri al soților:
Situația A. Dacă soții au regimul separaţiei de bunuri (convenție matrimonială/prințipiu)
Este cea mai simplă și curată situație din punct de vedere fiscal.
Cum trebuia redactat actul? În preambul se menționează: „[Nume Titular], căsătorit cu [Nume Soț/Soție], sub regimul separației de bunuri, conform convenției matrimoniale autentificate sub nr. […], identificat prin CNP […], acționând în calitate de persoană impozabilă prin [Nume] PFA, CIF RO […]”.
Bunul devine proprietatea exclusivă a titularului PFA și intră direct ca stoc în patrimoniul de afectațiune, fără ca celălalt soț să aibă vreun drept civil. Taxarea inversă este 100% sigură.
Situația B. Dacă soții se află sub regimul comunității legale (nu au convenție). Aici apare excepția salvatoare din Codul civil. Conform art. 340 lit. f) din Codul civil, sunt bunuri proprii ale fiecărui soț „bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți”. Deoarece terenul este achiziționat ca stoc (marfă) pentru activitatea economică a PFA-ului, el este prin lege un bun propriu al titularului PFA, chiar dacă este căsătorit.
Cum trebuia redactat actul? Pentru a bloca interpretarea ANAF, în corpul actului trebuia inserată o clauză de recunoaștere:
„Subsemnatul [Nume Soț/Soție – cel fără PFA], declar că am cunoștință de prezenta achiziție și confirm faptul că imobilul (terenul) este dobândit de soțul meu exclusiv în scopul exercitării activității economice prin PFA […], intrând în patrimoniul de afectațiune ca stoc (marfă). Pe cale de consecință, recunosc că acest imobil constituie bun propriu al soțului meu, conform art. 340 lit. f) din Codul Civil.”
Această declarație înlătură prezumția de comunitate. Bunul fiind 100% propriu și 100% al PFA-ului, taxarea inversă se aplică integral pe tot imobilul.
Forma ideală a preambulului și a structurii actului (fără ambiguități)
Pentru a elimina orice interpretare a unei „afectări viitoare” sau a unui conflict matrimonial, un act perfect construit trebuie să identifice beneficiarul prin triplă calitate (civilă, matrimonială și fiscală) chiar din prima pagină:
a) Preambulul (identitatea completă):
„Cumpărător: [Nume Prenume], [Stare civilă: căsătorit/necăsătorit], domiciliat în […], posesor al CI […], CNP […], acționând în calitatea sa de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal prin [Nume Prenume] Persoană Fizică Autorizată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. […], cod unic de înregistrare fiscală RO […].”
b) Clauza de obiect și destinație (substanța economică):
„Cumpărătorul, în calitatea sa fiscală menționată mai sus, dobândește imobilul situat în […], care intră direct, concomitent cu momentul transferului proprietății, în patrimoniul de afectațiune al PFA, având natura contabilă de stoc (marfă/activ circulant) în vederea dezvoltării/revânzării în cadrul activității comerciale autorizate. Plata prețului se efectuează din contul bancar nr. […] deschis pe numele PFA” (plata din contul PFA este o probă de netăgăduit în fața ANAF).
Contractul trebuia să prevadă expres că beneficiarul dobândește bunul în exercitarea activității economice desfășurate prin PFA și pentru includerea directă în patrimoniul de afectațiune.
De asemenea, era recomandabilă inserarea unei clauze fiscale explicite privind aplicarea măsurilor de simplificare prevăzute de art. 331 din Codul fiscal.
O asemenea redactare ar fi eliminat disputa privind momentul afectării bunului și ar fi demonstrat fără echivoc intenția economică existentă la data transferului.
11. Testul fiscal decisiv în fața ANAF
În practică, un control fiscal nu va fi decis exclusiv prin interpretarea art. 31 și art. 33 Cod civil. Inspectorul fiscal va analiza în principal câteva elemente concrete:
– Cine apare pe factură?
– Există un cod valid de TVA la data tranzacției?
– Cum a fost raportată operațiunea în declarațiile fiscale?
– Există documente care demonstrează utilizarea economică a bunului?
– Există coerență între documentele juridice și documentele fiscale?
Aceste elemente vor avea, în practică, o importanță mai mare decât dezbaterea teoretică privind patrimoniul de afectațiune.
12. Concluzii
Miza juridică a speței nu este stabilirea identității dobânditorului, deoarece titularul PFA și persoana fizică reprezintă aceeași persoană. Miza reală este stabilirea calității fiscale în care aceasta a acționat la momentul dobândirii.
Dacă se demonstrează că bunul a fost dobândit pentru activitatea economică desfășurată prin PFA, că persoana era înregistrată în scopuri de TVA și că această intenție a fost exprimată chiar în actul autentic, există argumente solide pentru susținerea prevalenței realității economice asupra unei identificări fiscale imperfecte.
Totuși, lipsa codului de TVA din preambul, lipsa unei referiri exprese la taxarea inversă și formularea ambiguă privind patrimoniul de afectațiune creează un risc fiscal semnificativ, întrucât permit interpretarea că afectarea bunului reprezintă o operațiune distinctă și eventual ulterioară transferului de proprietate.
Într-un control fiscal, această interpretare va fi probabil favorizată de organul fiscal. Într-un litigiu, însă, analiza întregului context contractual, civil și fiscal poate conduce la concluzia că operațiunea a fost realizată încă de la început în cadrul activității economice desfășurate prin PFA.
Expert contabil judiciar Daniel Udrescu
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