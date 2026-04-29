Președintele PSD pune piciorul în prag: ”România trebuie să scape de acest guvern”

Sursă: realitatea.net

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seară, că România trebuie să scape de acet guvern și a subliniat că este un semn bun că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are peste 20 de semnături peste numărul necesar.

”Am înţeles şi eu de la colegii mei că sunt peste 250 de semnături. Sigur, e un pas important, dar moţiunea va fi votată marţi, ceea ce înseamnă dezbatere, vot şi atunci vom vedea. Dar e un semn bun, evident în acest moment, sunt peste 20 de semnături, peste numărul necesar”, a declarat Sorin Grindeanu la un post de televiziune.

Social democratul a subliniat că are încredere în colegii său că vor vota moţiunea: ”Am încredere în toţi oamenii, în parlamentari, sunt oameni serioşi şi nu că am eu încredcere, cred că România trebuie să scape de acest guvern, de acest prim-ministru, ca să fiu şi mai clar.

”Tocmai de aceea nici n-a fost foarte greu să avem acest număr de semnături. Pentru că parlamentarii sunt hotărâţi şi, de fapt, exprimă voinţa poporului”, a conchis liderul PSD:

Moţiunea de cenzură semnată de parlamentari PSD-AUR-PACE-Întâi România este intitulată ”STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

Aceasta a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion.

Textul moțiunii de cenzură va fi citit miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, urmând ca pe pe data de 5 mai să aibă loc dezbaterea și votul.