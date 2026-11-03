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Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți

Interul lui Cristi Chivu, meci în Olanda / Profimedia

Interul lui Cristi Chivu, meci în Olanda / Profimedia

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Scris deStoica Marian
Publicat3 nov. 2026, 09:08
Sursărealitatea.net

Interul lui Cristi Chivu joacă împotriva lui Feyenoord, în etapa a patra din Champions League. Italienii au nevoie de puncte pentru calificare.

Feyenoord – Inter, duel cu miză importantă în Liga Campionilor

Inter vine după un început sub așteptări în actuala ediție a Ligii Campionilor. Formația pregătită de Cristian Chivu a pierdut primele două partide, cu Real Madrid și Club Brugge, iar în etapa precedentă a obținut primul succes european, 1-0 cu Șahtior Donețk.

În acest moment, echipa italiană are trei puncte după trei etape și are nevoie de un rezultat pozitiv la Rotterdam pentru a-și îmbunătăți situația în clasamentul fazei ligii.

Nici Feyenoord nu traversează o perioadă europeană lipsită de dificultăți. Olandezii au acumulat tot trei puncte, după două înfrângeri și o victorie în primele trei runde.

Cristi Chivu, încrezător înaintea confruntării cu Feyenoord

Antrenorul român a vorbit despre dificultatea partidei și despre importanța obținerii unui rezultat bun. Chivu consideră că echipa sa trebuie să învețe din greșelile făcute în meciurile precedente și să abordeze fiecare confruntare cu maximum de concentrare.

Tehnicianul lui Inter a atras atenția și asupra atmosferei de pe stadionul De Kuip, unde Feyenoord beneficiază de susținerea unui public numeros.

De asemenea, Chivu a declarat că pentru o clasare între primele opt echipe ale competiției ar putea fi necesare aproximativ 16 puncte.

În ceea ce privește lotul, antrenorul a anunțat revenirea lui Benjamin Pavard și a lui Provedel la antrenamente, iar Pio Esposito este recuperat și poate intra în calculele pentru partida de la Rotterdam. Situația lui Ange-Yoan Bonny rămâne incertă.

Programul meciurilor de marți din Liga Campionilor

Etapa a patra a competiției continuă marți, 3 noiembrie, cu mai multe confruntări interesante.

Printre cele mai importante partide ale zilei se numără:

  • Galatasaray – Stuttgart

  • Șahtior Donețk – Sporting Lisabona

  • Atletico Madrid – Bayern Munchen

  • Barcelona – Aston Villa

  • Feyenoord – Inter

  • Manchester United – AS Roma

  • Villarreal – PSG

Partida dintre Feyenoord și Inter Milano este programată marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 22:00, ora României.

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